CdS: “Trapani, via Baldini. Corsa a 2 per la panchina: Drago o Sottil”

"Trapani, via Baldini. Corsa a due per la panchina: Drago o Sottil”, così apre il Corriere dello Sport la pagina dedicata alla Serie B, con il Trapani che, dopo l’esonero di Francesco Baldini sta puntando a uno tra Massimo Drago e Andrea Sottil. Intanto dalla dirigenza: “Stamani la scelta del nuovo tecnico. Ma ieri Petroni è stato chiaro: «Chi non ci sta, lasci ora. Salvezza? Sì»”.