Apertura amara per Ciociaria Oggi, che in prima pagina dedica ampio spazio alla retrocessione del Frosinone in Serie B. "Arrivederci" è infatti il titolo del giornale locale, con la A in evidenza, proprio a simboleggiare il saluto alla massima serie. Non basta infatti il pareggio sul campo del Sassuolo: la squadra di Baroni deve dunque arrendersi all'evidenza, tornando in cadetteria dopo un solo anno e con tre turni di anticipo rispetto alla fine del campionato.