Ciociaria Oggi, Baroni: "Io e i ragazzi ci crediamo: impresa possibile"

© foto di Luca Bargellini

"Io e i ragazzi ci crediamo: l'impresa è possibile" è questo il titolo che Ciociaria Oggi ha scelto per il box sulla propria prima pagina dedicato alle parole di Marco Baroni, tecnico del club canarino, arrivate ieri dalle frequenze di Radio Day. Un allenatore, quello ex Benevento, che punta sulla volata finale per centrare una salvezza storica per la società del presidente Stirpe.