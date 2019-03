© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le parole di Marco Baroni, tecnico del Frosinone, campeggiano nell'apertura delle pagine sportive di Ciociaria Oggi in vista della gara contro il Genoa di domani. "Basta regali, la partita va gestita per 90 minuti. In Serie A le brutte gare ci stanno ma giocare bene e non fare punti è difficile da digerire. Domenica in campo con più compattezza".