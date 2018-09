Ciociaria Oggi: "Contro il Genoa un Frosinone votato all'attacco"

"Contro il Genoa un Frosinone votato all'attacco" titola Ciociaria Oggi in edicola stamane. "I canarini preparano la gara di domani con il Grifone". Partita delicata per Moreno Longo, la cui partita è in bilico. Il Frosinone fin qui ha ottenuto un solo punto, senza segnare alcun gol.