Ciociaria Oggi: "Contro l'Inter Moreno Longo potrebbe cambiare"

© foto di Federico Gaetano

Continua la preparazione del Frosinone in vista del match contro l'Inter. Una sfida per la quale il club ciociaro, come riporta quest'oggi Ciociaria Oggi, potrebbe decidere di cambiare volto. "Da ieri - si legge sulle pagine del quotidiano laziale - i canarini hanno iniziato a preparare la sfida di sabato sera al 'Meazza' contro i nerazzurri. Per l'occasione Longo avrà molti dubbi da risolvere. Molinaro e Ciano si sono allenati a parte. Oggi inizia il rientro dei Nazionali. Per Soddimo problema al polpaccio".