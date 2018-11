Ciociaria Oggi: "Da Ferrara a Parma, Frosinone ad alta velocità"

© foto di Federico Gaetano

Nell'ultimo turno di campionato il Frosinone ha conquistato il primo successo di quest'anno in Serie A andando a vincere sul campo della SPAL. E ora proverà a ripetersi contro il Parma. "Da Ferrara a Parma, Frosinone ad alta velocità", è il titolo che si legge in taglio alto sulla prima pagina di Ciociaria Oggi, quotidiano che gioca sul fatto che gli uomini di Longo, per continuare la risalita, andranno di nuovo in Emilia.