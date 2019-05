"Dal Meazza indicazioni per il futuro". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, dell'edizione odierna di Ciociaria Oggi a proposito del Frosinone. Secondo il quotidiano la società starebbe puntando molto sui canarini di proprietà del club. A dimostrarlo è stata anche la gara contro il Milan in cui sono scesi in campo solo giocatori di cui il Frosinone ne possiede il cartellino. La squadra di mister Marco Baroni domenica, alle 18, sfiderà un'altra retrocessa in Serie B: il Chievo Verona.