Ciociaria Oggi dopo il tonfo con la Samp: "Mea culpa generale"

Nelle sue pagine sportive, Ciociaria Oggi mette a processo il Frosinone, dopo il ko per 5-0 in casa contro la Sampdoria. "Mea culpa generale". Dopo la pesante sconfitta, il tecnico dei canarini Moreno Longo ha chiesto scusa ai tifosi ma le colpe di quello che sta accadendo in casa giallazzurra non vanno cercate nei soli giocatori e nel loro mister".