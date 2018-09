Ciociaria Oggi e la Juve: "Sarà una caccia molto breve"

Si parla di campionato nell'apertura delle pagine sportive di Ciociaria Oggi. Ad attendere il Frosinone di Moreno Longo c'è la Juventus. A tal proposito il quotidiano laziale titola: "Sarà caccia molto breve. I biglietti sono pochi". Il riferimento è al probabilissimo sold out atteso allo Stirpe per il match contro il bianconeri. Sul piano della formazione Cassata ha lavorato in gruppo. Out Ardaiz per un fastidio alla coscia sinistra. Soddimo a parte per un problema muscolare.