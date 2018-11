Ciociaria Oggi elogia Pinamonti: "Il Frosinone si coccola l'arciere"

© foto di Pierpaolo

Venerdì sera il Frosinone è riuscito a rimontare lo svantaggio iniziale in casa contro la Fiorentina grazie alla bella rete di Andrea Pinamonti da fuori area, nei minuti finali. Ciociaria Oggi esalta le azioni dell'ex Inter ed evidenzia come adesso per il club ciociaro sia divenuto una pedina importante: "Il Frosinone si coccola l'arciere Pinamonti".