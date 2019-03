Ciociaria Oggi: "Frosinone a Empoli, in palio tutta la stagione"

© foto di Daniel Uccellierii

"Il Frosinone a Empoli, in palio tutta la stagione", si legge questa mattina sulla prima pagina di Ciociaria Oggi. Alle 15.00 i canarini saranno di scena allo stadio "Castellani". Per sperare ancora nella salvezza bisognerà ottenere i tre punti. In caso di sconfitta infatti, i ciociari si ritroverebbero a otto punti dalla zona salvezza e diventerebbe difficilissimo centrare la permanenza in serie A.