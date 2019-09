“Il Frosinone a Perugia per invertire la rotta”, titola così Ciociaria Oggi in edicola sulla squadra di Alessandro Nesta (che incontra il suo recente passato) chiamata al riscatto dopo una partenza col freno a mano tirato. Avversari gli umbri allenati dall’ex compagno di Nesta – al Milan e in Nazionale – Massimo Oddo.