Ciociaria Oggi: "Frosinone bello e sfortunato. In A va lo Spezia"

"Frosinone bello e sfortunato. In A va lo Spezia": come evidenzia Ciociaria Oggi mastica amaro la squadra laziale, che non ha centrato l'obiettivo Serie A.

La formazione di Alessandro Nesta, infatti, ha battuti i liguri al "Picco", ma col medesimo risultato patito all'andata: 1-0 che metteva le due squadre in situazione di parità, ma, non essendo previsti tempi supplementari e rigori, in Serie A è approdato lo Spezia grazie al miglior piazzamento in classifica durante la regular season.