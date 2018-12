Ciociaria Oggi, Frosinone: "Chi si ferma è perduto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Chi si ferma è perduto" è il titolo che Ciociaria Oggi riserva al Frosinone dopo la gara di Cagliari terminata in parità. "I canarini chiamati a mettere da parte il rammarico per la mancata vittoria nella sfida contro il Cagliari - si legge -. Meglio pensare alla difficile trasferta di sabato a Napoli. Ieri pomeriggio la ripresa: Bardi di nuovo disponibile, mentre è out Mirko Gori. Per il mediano Longo ha parlato di fastidio al ginocchio".