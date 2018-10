Ciociaria Oggi: "Frosinone in ritiro. Il gruppo deve diventare squadra"

© foto di Lazzerini

Dopo la sconfitta contro il Genoa per il Frosinone è arrivato il primo bivio, decisivo, della stagione. Per questo motivo la formazione di Moreno Longo andrà in ritiro in vista della gara in casa del Torino. "Il Frosinone in ritiro a Roma. Il gruppo deve diventare squadra" è il titolo scelto da Ciociaria Oggi per la sua prima pagina odierna. "Ieri la squadra si è allenata alla 'Città dello sport' - si legge -. Poi la partenza alla volta del Mancini Park Hotel di Roma. Decisione presa da Stirpe dopo la gara di domenica".