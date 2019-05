Sulla prima pagina di Ciociaria Oggi, nel taglio alto del quotidiano, si parla anche del Frosinone. La squadra giallazzurra, già retrocessa da settimana, è stata infatti battuta ieri dal Milan pur avendo disputato una buona prova. I ragazzi di Baroni hanno infatti resistito un tempo, prima di cedere ai rossoneri, i quali sono ancora in corsa per un posto in Champions League: decisive le reti di Piatek e Suso, che alimentano le speranze della squadra di Gattuso.