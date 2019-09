© foto di Mattia Verdorale

"Frosinone non sa osare. Il Venezia ringrazia: 1-1". Titola così in prima pagina in taglio alto Ciociaria Oggi sul Frosinone e il pareggio raccolto ieri col Venezia: "Poche idee nel primo tempo, subisce gol da Capello. Poi lancia l'assalto all'area dei lagunari. Ma è troppo tardi. Dieci minuti di furore agonistico, dopo l'1-1 di Capuano, due gol sfiorati da Citro, la traversa di Paganini. Tutta la partita del Frosinone concentrata nel finale, ma non è bastato a ribaltare i lagunari. Il Venezia strappa un prezioso pari allo "Stirpe" finisce 1-1".