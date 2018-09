© foto di Ospite

"Frosinone, ora palla al Tar". È questa la prima pagina odierna di CiociariaOggi: il club ciociaro, spiega il quotidiano, non ci sta ed è pronto a ricorrere alla giustizia amministrativa dopo la decisione del collegio di garanzia del CONI sulla partita contro il Palermo, che ha indicato agli organi di giustizia federali la via di penalizzazioni abbastanza pesanti per il Frosinone. Pronto a seguire altre strade per difendere le proprie ragioni.