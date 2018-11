Ciociaria Oggi, Frosinone: "Sconfitta indolore, guardiamo avanti"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Sconfitta indolore, guardiamo avanti" è il titolo che Ciociaria Oggi propone quest'oggi per continuare l'analisi della sconfitta di San Siro contro l'Inter. "Nonostante il ko e la zona salvezza che ora è più lontana - si legge - il Frosinone non deve mollare. Ci sono tempi e modi per recuperare. Oggi si torna in campo per preparare la gara con il Cagliari. Ora Moreno Longo può recuperare importanti pedine. Contro i sardi pronti al rientro Ciano, Maiello e Campbell".