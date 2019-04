© foto di Luca Bargellini

"Verso l'Inter col morale alle stelle" è il titolo che Ciociaria Oggi propone in prima pagina per il Frosinone reduce dalla clamorosa vittoria in casa della Fiorentina. "Per la prima volta in Serie A il Frosinone è riuscito a vincere due partite consecutive - si legge -. I canarini possono guardare avanti con rinnovata fiducia, con la testa rivolta esclusivamente all'Inter".