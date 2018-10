Ciociaria Oggi: "I giudici non decidono. E il Frosinone va al TAR"

© foto di Ospite

"I giudici non decidono. E il Frosinone va al TAR". Così Ciociaria Oggi, taglio alto della prima pagina odierna: ieri la Corte Sportiva d'Appello FIGC si è riservata la decisione relativa al caso Frosinone-Palermo. Nelle prossime ore il verdetto, nel frattempo il club gialloazzurro ha depositato mercoledì il ricorso al TAR contro la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI che rimetteva la questione appunto alla CSA, chiedendo di fatto una penalizzazione in punti per i ciociari.