Ciociaria Oggi: "Il Frosinone batte la Ternana in amichevole"

© foto di Pierpaolo

Ciociaria Oggi in prima pagina dedica spazio anche al calcio e, in particolar modo, al Frosinone, impegnato ieri nel test contro la Ternana per non perdere minuti nelle gambe durante la sosta. "Il Frosinone batte la Ternana in amichevole", è questo il titolo scelto dal quotidiano ciociaro, che ricorda il risultato, 4-1. Anche Daniel Ciofani a segno.