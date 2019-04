© foto di Pietro Lazzerini

Ciociaria Oggi apre questa mattina in prima pagina titolando: "Il Frosinone combatte ma perde con l'Inter". I giallazzurri cadono 3-1 in casa contro la squadra di Spalletti. Un altro passo verso la retrocessione anche se la squadra di Baroni ha messo in difficoltà gli ospiti meneghini.