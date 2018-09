Ciociaria Oggi: "Il Frosinone è la squadra più italiana"

© foto di Lazzerini

Sull'onda lunga delle parole del ct azzurro Roberto Mancini sullo scarso utilizzo di calciatori italiani in Serie A, Ciociaria Oggi fa il punto sulla composizione della rosa a disposizione di Moreno Longo. "Il Frosinone è la squadra più italiana" titola in prima pagina il quotidiano laziale che poi in relazione al pensiero di Mancini scrive: "Una critica che non tocca il Frosinone. Dopo tre giornate ha il record di presenze in tal senso: quindici".