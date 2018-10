© foto di Pierpaolo

Il momento della sosta è spesso occasione per i club di Serie A di medio-bassa classifica di darsi da fare con qualche amichevole, per non perdere minuti dalle gambe. Oggi il Frosinone affronterà la Viterbese, club di Serie C, e il match trova spazio sulla prima pagina di Ciociaria Oggi: "Il Frosinone in amichevole con la Viterbese", è il titolo di spalla.