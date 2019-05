Ciociaria Oggi: "Il Frosinone non batte neanche il Chievo"

© foto di Daniel Uccellierii

"I Canarini non battono neanche il Chievo", si legge questa mattina sulla prima pagina di Ciociaria Oggi dopo il pareggio a reti bianche ottenuto con il Chievo nell'ultima giornata del campionato. Già retrocesso, il Frosinone non va oltre un noioso 0-0 con il Chievo. Stirpe: "Non assolvo nessuno, neanche me stesso. Ora è tempo di riflettere su una stagione avarissima di emozioni. Con solo 25 punti in classifica ed un unico successo davanti al pubblico amico".