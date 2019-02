© foto di Simone Bernabei

Il Frosinone lavora in vista del derby di sabato sera contro la Roma, un derby molto atteso allo Stirpe. "Il Frosinone prepara il derby. Maiello e Beghetto pronti a rientrare", il titolo che si legge in prima pagina. Gli uomini di Baroni cercheranno l'impresa contro i giallorossi per continuare a credere al sogno salvezza. Ad oggi il Frosinone è penultimo a 16 punti, 5 in meno dell'Empoli quartultimo.