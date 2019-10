Ciociaria Oggi: “Il Frosinone prepara la gara della svolta”

© foto di Federico Gaetano

“Il Frosinone prepara il derby della svolta”, titola così Ciociaria Oggi in vista della sfida contro il Livorno in cui i gialloazzurri andranno alla caccia della vittoria per mettersi alle spalle un periodo negativo. “L’ex Dionisi torna oggi a lavorare con tutti i suoi compagni, sognando il rientro ed una maglia da titolare contro i labronici. - continua il quotidiano – Alessandro Nesta al bivio sul modulo da adottare”.