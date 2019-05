Ciociaria Oggi - Il Frosinone ritrova i baby cresciuti

Nell'edizione odierna di Ciociaria Oggi c'è un piccolo spazio in prima pagina anche per il Frosinone. La squadra giallazzurra sta infatti ritrovando i suoi "baby", giocatori giovani ormai pronti per un posto da titolare. Eventualmente saranno loro gli elementi da cui ripartire per il prossimo campionato di Serie B; si va da Matarese a Volpe, da Besea fino al fratello di Mirko, Alessandro Gori.