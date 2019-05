Ciociaria Oggi: "Il Frosinone tra presente e soprattutto futuro"

© foto di Giulio Falciai

"Il Frosinone tra presente e soprattutto futuro". Così titola in prima pagina, in taglio alto, l'edizione odierna di Ciociaria Oggi a proposito del futuro della squadra laziale. Il quotidiano, infatti, scrive a proposito di quale sarà il futuro, dopo la retrocessione in Serie B avvenuta nelle scorse settimane, della formazione allenata da mister Marco Baroni.