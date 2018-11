Ciociaria Oggi in prima: "A Parma lo stesso Frosinone di Ferrara"

© foto di Pierpaolo

Contro la SPAL, domenica scorsa, il Frosinone ha trovato il primo successo in campionato quest'anno e s'è rilanciato in classifica. Ancora al penultimo posto, accorciando però dalle altre contendenti alla salvezza, i ciociari adesso non vogliono fermarsi. E per continuare a macinare punti Moreno Longo ha le idee abbastanza chiare per la formazione, come sottolinea Ciociaria Oggi in prima pagina: "Domani a Parma lo stesso Frosinone visto a Ferrara".