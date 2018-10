Ciociaria Oggi in prima pagina: "Frosinone in ritiro"

© foto di Di Benedetto

"Frosinone in ritiro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Ciociaria Oggi. La squadra di Moreno Longo, penultima in classifica, prova a compattarsi durante la sosta ma il tecnico non potrà contare né sugli infortunati né sui quattro giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.