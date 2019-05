Impegno in trasferta per il Frosinone che alle 15 sarà ospite del Sassuolo. La formazione di Baroni cerca disperatamente punti per rimanere agganciata al treno salvezza, specialmente dopo il pareggio di ieri dell'Udinese. Ciociaria Oggi dedica l'apertura proprio alla formazione gialloazzurra e al match di oggi: "L'Udinese pareggia. Il Frosinone può sperare".