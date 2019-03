Ciociaria Oggi: "Parte il ritiro. Da oggi il Frosinone lavora a Roma"

© foto di Luca Bargellini

Spazio sulla prima pagina di Ciociaria Oggi al Frosinone e all'avvicinamento allo scontro salvezza contro la SPAL. "Parte il ritiro. Da oggi il Frosinone lavora a Roma" è il titolo scelto dal quotidiano laziale per fare il punto verso la sfida contro gli estensi. "Da questa mattina - si legge - i canarini si sono trasferiti nella sede del 'Mancini Park Hotel' di Roma. In vista della SPAL, Baroni ha recuperato Viviani mentre resta in dubbio la presenza di Pinamonti".