Ciociaria Oggi: "Ricomincia il ritiro a tempo indeterminato

© foto di Ospite

Sosta per le Nazionali importantissima per il Frosinone, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in Serie A. Ciociaria Oggi fa il punto sul momento della formazione canarina col pezzo dal titolo "Ricomincia il ritiro a tempo indeterminato". Una scelta, questa, che porterà gli uomini di Moreno Longo al Mancini Park Hotel di Roma nel tentativo di trovare il bandolo della matassa in vista della ripresa del campionato.