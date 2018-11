Ciociaria Oggi spinge: "Frosinone al Meazza per giocarsi le sue carte"

© foto di Pierpaolo

Luci a San Siro stasera, dove il Frosinone farà visita all'Inter in una sfida che vede il pronostico colorarsi intensamente di nerazzurro. Ciociaria Oggi, però, in prima pagina spinge i gialloblù: "Il Frosinone al 'Meazza' per giocarsi le sue carte", si legge in taglio alto.