Ciociaria Oggi, Stirpe: “La vicenda Palermo è stata strumentalizzata”

© foto di Federico Gaetano

Spazio alle parole in conferenza stampa del presidente del Frosinone Maurizio Stirpe sulla prima di Ciociaria Oggi in edicola che titola: “La vicenda Palermo è stata strumentalizzata”. “La mia opinione la conoscete da tempo, noi abbiamo vinto sul campo e con pieno merito. Il comportamento del nostro tesserato e dei tifosi, ingenui e velleitari, non fa parte dei bagagli di questa società. - si legge all'interno - C'è pero anche una strumentalizzazione da parte della stampa. Se la decisione tarda ad arrivare il travaglio è notevole. Sono stati commessi errori importanti da parte dei giudici, noi andremo avanti in ogni caso".