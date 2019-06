© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Il giorno di Nesta”. Titola così Ciociaria Oggi in edicola lanciando la volata per il nuovo tecnico del Frosinone. “Il Frosinone è pronto a presentare il nuovo allenatore di rientro dalle vacanze. - si legge nel sottotitolo - Nella scelta del club ha superato sul filo di lana i colleghi Fabio Grosso e Vincenzo Italiano”. Spazio anche alle parole del presidente Stirpe: “Chi arriverà deve amare il Frosinone e non i soldi del Frosinone. L’annuncio avverrà al massimo entro mercoledì 19”.