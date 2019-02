© foto di Luca Bargellini

"Si apre un mese decisivo" è il titolo scelto da Ciociaria Oggi per analizzare il momento della formazione di Marco Baroni. "Saranno fondamentali le quindici gare in cui si troveranno di fronte le formazioni a rischio. Per il Frosinone si apre un periodo favorevole. Dopo il Genoa interne e la trasferta di Empoli".