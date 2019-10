Ciociaria Oggi sul Frosinone: “Un tour de force attende i canarini”

Apertura dedicata al Frosinone sulla pagina sportiva di Ciociaria Oggi che titola: “Un tour de force attende i canarini”. Dopo la pausa infatti la squadra di Nesta se la vedrà contro il Livorno e poi con un trittico di gare in otto giorni. Importante battere i labronici per affrontare al meglio Cremonese, Trapani (in casa) e Cittadella.