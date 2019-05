Ciociaria Oggi titola: "Il Frosinone aumenta i giri"

© foto di Ospite

"Il Frosinone aumenta i giri per mantenere viva la speranza". Questo il titolo in prima pagina di Ciociaria Oggi sui gialloblù. Via alla preparazione in vista della gara di domenica prossima contro il Sassuolo di De Zerbi, reduce dall'affermazione esterna per 1-0 in casa della Fiorentina: sfida fondamentale in ottica salvezza.