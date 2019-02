© foto di Tommaso Bonan

"Il Frosinone ritrova Ariaudo e Simic". Questo il titolo dell'edizione odierna di Ciociaria Oggi, che in prima pagina dedica spazio alla situazione dell'infermeria in vista della gara contro il Genoa. I due difensori centrali - si legge - sono tornati in gruppo. Si ferma però Zampano.