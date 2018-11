Ciociaria Oggi: "Un Frosinone tutto cuore blocca la Fiorentina"

© foto di Busca Security

"Un Frosinone tutto cuore blocca la Fiorentina", scrive questa mattina Ciociaria Oggi dopo il pareggio dei canarini contro i viola nell'anticipo di ieri sera. Gol da cineteca di Pinamonti e il Frosinone riprende la Fiorentina: 1-1. Un pareggio che vale mezza vittoria per come si era messa la partita. Viola avanti con Benassi ma poi sciupano diverse occasioni per chiuderla: puniti.