Ciociaria Oggi verso il Toro: "Frosinone chiamato a invertire la rotta"

Ciociaria Oggi apre in prima pagina con l'anticipo dell'ottava giornata di campionato che vedrà i canarini impegnati in trasferta contro il Torino: "Frosinone chiamato a invertire la rotta". La squadra di Longo è ancora a caccia del primo punto in questo campionato e proverà a conquistarlo contro i granata di Mazzarri che però hanno dimostrato di essere in forma.