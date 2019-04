© foto di Pierpaolo

C'è la Fiorentina nel futuro del Frosinone, che con il successo al Parma è tornato a sperare in una complicatissima salvezza. Mai dire mai, così da ieri la squadra è a Coverciano per preparare al meglio la sfida. Ciociaria Oggi ne parla in prima pagina, soffermandosi sulla formazione: "Baroni ritrova Mirko Gori ma perde Lorenzo Ariaudo".