© foto di Simone Bernabei

"Fuori l'orgoglio per vincere la prima in casa", titola stamattina Ciociaria Oggi in prima pagina. Alle 21 di questa sera il Frosinone ospiterà il Parma allo Stirpe, con gli uomini di Baroni chiamati a tirare fuori il carattere per ottenere i primi 3 punti casalinghi di questo campionato e per mantenere viva la fiammella della speranza salvezza.