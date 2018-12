"Avanti un altro". CiociariaOggi titola così sulla panchina del Frosinone: via Moreno Longo, arriva Marco Baroni. È l'ex tecnico di Pescara e Benevento, infatti, l'uomo scelto dalla dirigenza gialloazzurra per cercare la salvezza. Sabato sfida già decisiva, in quest'ottica: c'è l'Udinese.