© foto di Mattia Verdorale

"Ancelotti e Insigne, c'è il chiarimento ma non la sintonia". Titola così in prima pagina il Corriere del Mezzogiorno in edicola questa mattina sul difficile rapporto tra il tecnico del Napoli e il capitano dei partenopei Lorenzo Insigne (lasciato fuori dal tecnico nell'ultima partita di Champions League): "L'allenatore del Napoli e il suo capitano ieri chiamati ancora una volta a un chiarimento. La tribuna in Champions aveva mandato su tutte le furie Insigne, ma Ancelotti aveva dovuto e voluto mandare un segnale: rigore e professionalità. La tempesta sembra passata, le incomprensioni ancora restano".