© foto di Mattia Verdorale

"Giulini, la carica dei 40enni: "Il mio Cagliari ambizioso da Riva a Nainggolan". Questo il titolo a pagina 44 che il Corriere della Sera dedica al presidente del Cagliari Tommaso Giulini che ha rilasciato alle pagine del quotidiano una lunga intervista. Queste alcune sue dichiarazioni: "Combattere i razzisti con steward, tifosi e tv. Barella? Bello vederlo crescere, ho reinvestito tutto dalla sua cessione: siamo migliorati. Cagliari è una terra spesso dimenticata. I nostri ragazzi fino a 14 anni non possono giocare con altre squadre professionistiche e questo complica le cose. In sinergia con l'Olbia cerchiamo di colmare il gap: abbiamo 40 academy 4 centri di formazione. Nainggolan? E' il regalo non previsto e pesa parecchio sul budget. Simeone lo volevamo in prestito, ma per l'infortunio di Pavoletti lo abbiamo comprato".